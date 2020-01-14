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Бюджетная версия Redmi K30 5G вышла в продажу

Redmi K30 5G завоевал любовь публики благодаря тому, что на момент выхода являлся самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G. Китайской компании этого оказалось недостаточно, о чем говорит недавний выход в продажу бюджетной версии гаджета.

Redmi K30 5G является одним из самых дешевых телефонов 5G, доступных на современном рынке. Гаджет поступил в продажу 7 января и был распродан всего за 2 часа. Вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг утверждает, что их флагман снова вернется на полки магазинов 14 января.

Основная разница между партиями состоит в более низкой цене и новых цветах корпуса, о чем говорят рекламные изображения. Redmi K30 станет доступным в двух разных оттенках и ​​трех комплектациях, которые включают бюджетную версию за 332 доллара США. Кроме того, впервые будут продаваться смартфоны линейки с 6 ГБ либо 8 ГБ ОЗУ.

Что касается конфигурации, Redmi K30 5G использует высокопроизводительный процессор Snapdragon 765G нового поколения от Qualcomm для поддержки двухрежимной сети SA/NSA, которая предоставляет плавную работу во время видеоигры и при просмотре видео. Девайс оснащен 6,67-дюймовым экраном с малой апертурой и частотой обновления до 120 Гц. Задняя четырехмодульная камера от Sony 64 Мп поддерживает съемку с ультра-широкоугольным углом 120 ° и ультра-макросъемку в 2 см.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:50

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