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Валерия ответила на требование подписчика навсегда покинуть Россию

Известная певица Валерия, как и многие звезды шоу-бизнеса, часто сталкивается с критикой и негативом в социальных сетях. Под одним из постов с фотографией с отдыха супруге Иосифа Пригожина посоветовал один из подписчиков навсегда покинуть Россию, на что артистка ответила просьбой просто отписаться от ее страницы в Instagram.
Валерия ответила на требование подписчика навсегда покинуть Россию

Речь идет о публикации, которую Валерия сделала во время отдыха в Дубае, куда отправилась в компании супруга и друзей семейства. В подписи к посту артистка написала, что осталась недовольна погодой в ОАЭ, однако это не помешало ей наслаждаться долгожданным отпуском. В одном из комментариев подписчик посоветовал оставаться Валерии в стране навсегда, покинув Россию, обосновав свою просьбу тем, что артистка "так надоела", на что супруга Иосифа Пригожина спокойно предложила отписаться от ее аккаунта.

Такую реакцию своего кумира поддержали поклонники исполнительницы, отметив, что отвечать на комментарии хейтеров не стоит, ведь они критикуют всех подряд. Также фолловеры выразили свою поддержку Валерии и пожелали хорошо отдохнуть и набраться сил после новогодних праздников.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:27

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