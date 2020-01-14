Валерия ответила на требование подписчика навсегда покинуть Россию

Речь идет о публикации, которую Валерия сделала во время отдыха в Дубае, куда отправилась в компании супруга и друзей семейства. В подписи к посту артистка написала, что осталась недовольна погодой в ОАЭ, однако это не помешало ей наслаждаться долгожданным отпуском. В одном из комментариев подписчик посоветовал оставаться Валерии в стране навсегда, покинув Россию, обосновав свою просьбу тем, что артистка "так надоела", на что супруга Иосифа Пригожина спокойно предложила отписаться от ее аккаунта.Такую реакцию своего кумира поддержали поклонники исполнительницы, отметив, что отвечать на комментарии хейтеров не стоит, ведь они критикуют всех подряд. Также фолловеры выразили свою поддержку Валерии и пожелали хорошо отдохнуть и набраться сил после новогодних праздников.