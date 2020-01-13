В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на поводке
Известная российская певица Ханна в эти дни вместе с супругом, рэпером Пашу, и годовалой дочкой отдыхает в США. Путешествуя по Америке звездное семейство охотно делится подробностями своего отпуска с поклонниками. Однако недавняя публикация Ханны в соцсети, на которой она показала, как выгуливает маленькую Адриану на поводке, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.
Недавно в stories на страничке певицы в Instagram появились кадры, на которых она показала, как выгуливает свою годовалую дочь. Как оказалось, артистка предпочитает водить маленькую Адриану на поводке. Позднее эти кадры начали довольно быстро распространяться пользователями, а многие поклонники артистки осудили ее за такой выбор и даже устроили бурную дискуссию по поводу того, насколько допустимо выгуливать ребенка таким образом.
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто отметил, что подобное приспособление является совершенно нормальным и предназначено, прежде всего, для безопасности малыша. Это устройство в свое время стало прекрасной альтернативой «дедовским» способам придерживать ребенка, который только учится ходить, на прогулке с помощью шарфа или за капюшон.
Недавно в stories на страничке певицы в Instagram появились кадры, на которых она показала, как выгуливает свою годовалую дочь. Как оказалось, артистка предпочитает водить маленькую Адриану на поводке. Позднее эти кадры начали довольно быстро распространяться пользователями, а многие поклонники артистки осудили ее за такой выбор и даже устроили бурную дискуссию по поводу того, насколько допустимо выгуливать ребенка таким образом.
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто отметил, что подобное приспособление является совершенно нормальным и предназначено, прежде всего, для безопасности малыша. Это устройство в свое время стало прекрасной альтернативой «дедовским» способам придерживать ребенка, который только учится ходить, на прогулке с помощью шарфа или за капюшон.