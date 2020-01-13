Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года





Они чаще всего оказываются на вторичном рынке после завершения действия гарантии производителя. Наиболее проблемной премиум-SUV по результатам нескольких миллионов техосмотров 2019 года оказалась модель Volvo XC60. В 2019 году поломки возникли у 5,7% собственников этого авто.На второй строчке расположили Mini Countryman. У этой модели показатель поломок составил 5,5%. На третьей позиции разместили BMW X3/X4 с показателем 5,1% за прошлый год. Наиболее положительный результат среди представителей антирейтинга показали модели BMW X1 и Porsche Cayenne. У них случаи поломки за 2019 год составили 4,1% и 3,9% соответственно.