Названы самые популярные у российских туристов города и страны
Эксперты составили список из стран и городов, которые пользовались наибольшей популярностью у российских туристов в 2019 году. Так, наибольший рост по количеству запросов на поиск авиабилетов показали такие направления, как Азия, Африка и Латинская Америка.
Одним из самых перспективных туристических направлений за последний год стал Маврикий, продемонстрировавший рост соответствующих поисковых запросов более чем в полтора раза – на 56%. Кроме того, в полтора раза выросли запросы от россиян на перелеты в Бразилию. Замыкает тройку лидеров с показателем в 41% прироста Аргентина. Кроме того, в первые 10 государств по динамике роста запросов попали преимущественно страны, которые находятся в Африке, Азии и Латинской Америке. К примеру, в числе городов по азиатскому направлению лидерами оказались Манила (Филиппины), Самуи (Таиланд) и Денпасар (Бали).
Примечателен и тот факт, что из некурортных городов в рейтинг попала лишь японская столица Токио, передает издание «ПолитЭксперт».
Одним из самых перспективных туристических направлений за последний год стал Маврикий, продемонстрировавший рост соответствующих поисковых запросов более чем в полтора раза – на 56%. Кроме того, в полтора раза выросли запросы от россиян на перелеты в Бразилию. Замыкает тройку лидеров с показателем в 41% прироста Аргентина. Кроме того, в первые 10 государств по динамике роста запросов попали преимущественно страны, которые находятся в Африке, Азии и Латинской Америке. К примеру, в числе городов по азиатскому направлению лидерами оказались Манила (Филиппины), Самуи (Таиланд) и Денпасар (Бали).
Примечателен и тот факт, что из некурортных городов в рейтинг попала лишь японская столица Токио, передает издание «ПолитЭксперт».
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:20