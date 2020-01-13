Tesla научит свои автомобили "разговаривать" с пешеходами



Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Илон Маск поделился в соцсети Twitter роликом, на кадрах которого виден автомобиль Tesla, "разговаривающий" с пешеходами. Генеральный директор компании утверждает, что эта функция скоро появится в флагманской линейке электрокаров. Видео показывает проезжающую мимо Model 3 с записью речи, звучащей извне - "Ну, не стойте, уставившись, запрыгивайте". Один пользователь Twitter спросил, можно ли добавить эту новинку в Sentry Mode - автоматизированную меру безопасности видеонаблюдения, которую используют автомобили Tesla, - на что Маск ответил: "Конечно! Это создаст некоторую путаницу для грабителя".Кроме того, в прошлом году бренд представил обновление для Model 3, которое включало музыку во время движения автомобиля. Возможно, фирма хочет выпускать новые разработки, используя преимущества новых внешних динамиков. Однако, судя по видео, звук исходит изнутри электромобиля. Возникает вопрос о том, нужно ли всегда опускать окно для всех голосовых взаимодействий. На данный момент неясно, будет ли эта функция использовать ИИ для реального взаимодействия с пешеходами или это просто аудиоплеер. Хорошо известен тот факт, что Илон Маск является большим поклонником использования искусственного интеллекта в своем бизнесе и, похоже, планирует задействовать его не только для автономного вождения.