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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров признался в собственной расчетливости и жадности

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров признался, что он очень расчетлив и жаден. Такое заявление участник телестройки сделал после того, как его очередное расставание с Анастасией Голд никого кроме его фанатов не заинтересовало.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров признался в собственной расчетливости и жадности

Илья Яббаров рассказал, что на этот Новый год он не сделал никому никаких подарков. Без сюрприза осталась не только Анастасия Голд, но и его сын Богдан. Ко всему звезда реалити отметил, что и не собирался тратиться, потому что сейчас все им заработанные средства он вкладывает в строительство нового дома.

Сам Илья утверждает, что в будущем хочет сделать шикарный подарок своему любимому сыну. Однако пользователи социальных сетей уже выяснили, что во всю ремонтные работы ведутся на даче его мамы Людмилы Михайловны. Скорее всего, свои деньги он вкладывает именно туда.

Помимо этого, его поклонники более чем уверены, что Илья Яббаров может опасаться, что его могут вновь выгнать с телестройки, и боится, что останется ни с чем, а поэтому копит себе деньги на будущее.


Напомним, что ранее у Ильи Яббарова были отношения с Анастасией Голд, а девушка даже намекала, что у них будет свадьба.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:49

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