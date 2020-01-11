Школьник помог NASA обнаружить планету, вращающуюся вокруг двух звезд





Изначально волонтеры определили планету в затмевающую бинарность, а именно систему из двух светил, осуществляющих вращение вокруг друг друга. На третьем дне своей практики школьник обратил внимание на сигнал, поступающий от данной системы. Он предположил, что произошло затмение, но период времени был неподходящим, поэтому он отнес данный фактор к влиянию планеты. Она получила название TOI 1338 b и стала первой найденной телескопом TESS, где вращение происходит вокруг пары звезд.Согласно оценкам астрономов, удаленность указанной системы от Земли оценивается в 1300 световых лет, а на полный оборот звезд там требуется 15 дней. Найденная планета является единственной рядом со светилами и имеет массу в 6,9 раз больше земной.