Вера Брежнева раскрыла личный рецепт похудения

Новый 2020 год Вера Брежнева встретила нетрадиционно. На протяжении двух предшествующих празднику месяцев певица много работала, гастролируя по России. 31 декабря она также провела вдали от дома, не сделав впервые за 12 лет свой фирменный салат "Оливье". Кроме того, новогодняя ночь прошла без накрытого стола, звезда встретила его в своём номере с одним бокалом шампанского в компании супруга Константина Меладзе и членов рабочего коллектива. Прибыв домой, экс-участница группы "ВИА Гра" уже не стала активно отмечать праздник, а просто наслаждалась первыми выходными за несколько недель. В итоге исполнительница избежала набора веса в отличие от многих людей, и её коллег в том числе. Вместо этого, она даже немного похудела, а главное, что звезда получила - это лёгкость. Ей удалось очень быстро "зарядить батарейки" и вернуться к работе, не испытывая трудностей, с которыми столкнулись другие. Вера Брежнева рекомендует всем пересмотреть свои привычки и подумать о новых традициях.Фанаты поблагодарили кумира за советы, а многие добавили, что уже не первый год отказываются от переедания в новогоднюю ночь, предпочитая получать удовольствие не от еды, а от компании и самого праздника. Другие же поспешили написать в адрес певицы добрые слова и комплименты.