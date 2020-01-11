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Юлия Михалкова в новом юмористическом шоу составит конкуренцию "Уральским пельменям"

Юлия Михалкова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram о первой рабочей неделе в 2020 году. Сейчас звезда снимается в новом юмористическом шоу, которое составит конкуренцию "Уральским пельменям".

Известно, осенью Юлия Михалкова покинула свой прежний коллектив и стала задумываться о сольной карьере. Недавно артистка сделала анонс, рассказав о скорых съёмках в новом шоу. Юмористка не стала раскрывать тайну раньше времени, сохранив название передачи в секрете, а также её содержание, но отметила: она уже на протяжении целой недели работает над проектом и репетирует, а это означает, что речь идёт не об эпизодическом участии, а о полноценной большой роли. Когда актриса составит конкуренцию "Уральским пельменям" - пока также неизвестно. Помимо этого знаменитость продемонстрировала новую причёску и фирменный взгляд, в котором мужчины должны видеть строгость, наивность и надменность. Не исключено, Юлия Михалкова будет часто использовать его, исполняя новую роль.

Поклонники порадовались возможности вскоре увидеть кумира на малых экранах, но некоторые раскритиковали новый образ хозяйки аккаунта. Причёска заслужила высокие отзывы, а вот губы, которые по мнению фолловеров стали слишком пухлыми, подверглись критике. Фанаты уверены, увеличив их, звезда лишилась индивидуальности.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:30

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