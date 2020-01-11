Андрей Разин отказался брать в свой коллектив Андрея Губина из-за странного поведения певца

Исходя из публикации, можно судить, что Андрей Разин имел ввиду «Дискотеку «Союз», правообладателем которой он выступает. Продюсер группы «Ласковый май» объяснил такое решение тем, что считает очень серьезным заболевание Губина, которое выражается в странном поведении. По мнению известного продюсера, это способно оказать негативное влияние на психологический климат участников коллектива. В то же время Разин подчеркнул, что решил воздержаться от кандидатуры певца только как продюсер, а просто как к человеку, он относится к нему хорошо.Коллектив «Дискотеки Союз» выступает с концертами на территории всей страны, собирая полные залы. Касательно Андрея Губина, то ранее сообщалось о его возвращении на сцену с большим количеством музыкального материала. Однако сам певец позже опроверг такую информацию.