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Учёные из США предложили новый способ выявления жизни на внесолнечных планетах

Учёные из США предложили новый способ выявления жизни на внесолнечных планетах. Для этого будет использоваться орбитальная инфракрасная обсерватория имени Джеймса Уэбба, которая, по предварительным расчетам, заменит «Хаббл» в 2021 году.

Как сообщает научное издание Nature Astronomy, метод выявления жизни на планетах, находящихся вне Солнечной системы (экзопланеты), предложенный учёными Калифорнийского университета (США), заключается в установлении степени концентрации кислорода в неживых процессах космических тел. Определение интенсивности генерируемого планетами кислорода будет осуществляться космическом телескопом имени Джеймса Уэбба. По предварительным расчетам, орбитальная инфракрасная обсерватория должна заменить оптических телескоп «Хаббл» в 2021 году.

Во время столкновения молекул тела друг с другом блокируется часть инфракрасного света, что позволяет определить состав атмосферы посредством изучения спектра указанного излучения. Однако учёные отмечают, что атмосфера объектов, которые находятся поблизости со звездой, характеризуется высокой концентрацией паров из океанов. Ультрафиолетовое излучение разрушает воду, вследствие чего водород уходит в космос, а оставляемый кислород создает густую атмосферу при одновременном исчезновении океанов. Поэтому высокая концентрация кислорода в атмосфере не обязательно свидетельствует о наличии жизни.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 14:30

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