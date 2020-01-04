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Нейрохирург рассказал об изменениях во внешнем виде Михаэля Шумахера

Нейрохирург Никола Ачарри рассказал об изменениях во внешнем виде Михаэля Шумахера. По его словам, семикратный чемпион мира в Формуле-1 уже не вернётся к той физической форме, которой обладал не только на пике карьеры, но и уходя из спорта.
Нейрохирург рассказал об изменениях во внешнем виде Михаэля Шумахера

Известно, на днях состоялась шестая годовщина с момента несчастного случая, произошедшего на французском горнолыжном курорте Мерибель, приковавшего Михаэля Шумахера к постели. В настоящий момент семья автогонщика старается приложить максимальные усилия, чтобы пресса не вмешивалась в их жизнь, и процесс реабилитации проходил в спокойной обстановке. На мероприятии Коринна Шумахер в речи заявила, что большие свершения начинаются с маленьких шагов, вероятно, намекая о важных реабилитационных процессах, но нейрохирург предупреждает фанатов: не стоит радоваться раньше времени, поскольку о состоянии пациента точной информации нет. Физическая форма требует участия многих специалистов, а практика показывает, без финансовых возможностей спортсмен оказался бы в ситуации, когда его здоровье не удалось бы поддерживать.

Никола Ачарри прокомментировал и информацию о том, что звезда автоспорта прошёл лечение стволовыми клетками. Врач заметил, сейчас эта область всё ещё является экспериментальной, а потому нет никакой уверенности в достижении положительного результата. Как подействовала терапия на семикратного чемпиона - предсказать невозможно.

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Спорт / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:00

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