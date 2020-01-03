Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на похудение





Считается, что человек в сутки должен употреблять не менее 1,5-2 литров воды. Диетологи отмечают, что корректней применить термин «жидкость». Она должна поступать в размере 30 мл на один килограмм веса. Сюда относятся супы, сочные овощи и фрукты, напитки.Если человек не может заставить себя выпить один литр воды в сутки, то необходимо ориентироваться, прежде всего, на знаки, которые дает организм. Светло-желтая моча на протяжении дня, отсутствие жажды, влажная и умеренно упругая кожа свидетельствуют о том, что жидкости хватает.Второй миф заключается в том, что рекомендуется выпивать стакан воды утром натощак, чтобы похудеть. Отмечается, что на сбор лишних килограммов данная привычка никак не повлияет. Однако она отразится на восстановлении водного баланса, активизирует действие ЖКТ.Третье распространенное утверждение – если пить больше воды, то человек быстрее избавиться от лишнего веса. По словам специалистов, килограммы будут уходить, если заменять пищу на жидкость. Вода сама по себе не обладает жиросжигающим эффектом. Здесь работает только один способ: если человек чувствует голод, то можно выпить ее. Когда эти ощущения не проходят через 15-20 минут, тогда действительно лучше устроить перекус.