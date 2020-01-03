АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на похудение

Диетологи развенчали популярные мифы по поводу влияния воды на процесс похудения. Всего специалисты проанализировали три распространенных на данную тему утверждения.
Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на похудение

Считается, что человек в сутки должен употреблять не менее 1,5-2 литров воды. Диетологи отмечают, что корректней применить термин «жидкость». Она должна поступать в размере 30 мл на один килограмм веса. Сюда относятся супы, сочные овощи и фрукты, напитки.

Если человек не может заставить себя выпить один литр воды в сутки, то необходимо ориентироваться, прежде всего, на знаки, которые дает организм. Светло-желтая моча на протяжении дня, отсутствие жажды, влажная и умеренно упругая кожа свидетельствуют о том, что жидкости хватает.

Второй миф заключается в том, что рекомендуется выпивать стакан воды утром натощак, чтобы похудеть. Отмечается, что на сбор лишних килограммов данная привычка никак не повлияет. Однако она отразится на восстановлении водного баланса, активизирует действие ЖКТ.

Третье распространенное утверждение – если пить больше воды, то человек быстрее избавиться от лишнего веса. По словам специалистов, килограммы будут уходить, если заменять пищу на жидкость. Вода сама по себе не обладает жиросжигающим эффектом. Здесь работает только один способ: если человек чувствует голод, то можно выпить ее. Когда эти ощущения не проходят через 15-20 минут, тогда действительно лучше устроить перекус.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления…
Hyundai и Kia выпустят электрические версии своих популярных кроссоверов в 2020…
Пожар в Подмосковье унес жизни четырех…
Певица Анна Семенович поправилась до 100…
«И как теперь спать?»: Мини-сериал «Дракула» от телеканала ВВС привёл в ужас…
День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020…
В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней…
Рубль на торгах ММВБ дорожает относительно доллара и…
Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон…
Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на…
Кроссовер Mazda CX-5 подвергли тюнингу в стиле ралли…
Тёмная материя могла существовать ещё до Большого…
«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров прокомментировал проигрыш Антона Токарева на…
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на…
Обратная совместимость PlayStation 5 позволит сыграть во все старые игры…
Аглая Тарасова и Даррен Аронофски проводят новогодние каникулы в…
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI…
Ученые: Сауна повышает продолжительность человеческой…
УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена показали в…
«Химеры существуют»: Учёные рассказали о выведенных человечеством организмах с комбинированными…
LG привезет на CES 2020 новый сворачивающийся телевизор, который может спускаться с…
Анастасия Волочкова: "Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт…
Борющийся с раком онколог Андрей Павленко дал ценный совет пациентам в…
«Бабушкины коленки»: Дану Борисову раскритиковали за внешний…
Полина Гагарина борется с привычкой дочери Мии засыпать у нее на…
Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в…
Медики: Восемь вещей позволяют людям сохранить здоровье в сезон гриппа и…
Lada стала лидером в списке авто, которые россияне чаще всего берут в…
Солнце максимально приблизится к Земле 5 января -…
«Яркий, многогранный, харизматичный»: Полина Гагарина назвала Ива Набиева своим победителем шоу…
“Йогу никто не отменял”: Певица Глюкоза и Александр Чистяков наслаждаются активным новогодним…
Лиза и Гарри Галкины впервые посмотрели комедию «Один…
Внучка Михаила Боярского Екатерина проводит новогодние праздники за…
Японские учёные расшифровали рисунки в пустыне…
Беременная экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова станет многодетной…
Медики посоветовали проверять слух у младенцев в течение первого месяца…
Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней…
Медики назвали 6 признаков, при которых вздутие живота…
Племянник Вики Цыгановой помог ей справиться с унынием в Новый…
Медики назвали 5 полезных свойств масла…
Просмотреть все новости