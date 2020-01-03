УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена показали в Сети
В Сети показали фотографии уникальной модификации российского внедорожника УАЗ «Хантер». Специалисты по тюнингу фактически превратили отечественную модель в легендарный немецкий Гелендваген.
В основу этого тюнинг-проекта был положен стиль популярного в последние годы внедорожника серии G-class от немецкой компании Mercedes. Основные изменения приходятся именно на внешний вид машины. Так, УАЗ «Хантер» оснастили премиальным обвесом, а его кузов был перекрашен в глянцевый зеленый цвет. Специалисты также добавили в автомобиль пластиковые накладки на ветровое остекление, вместе с пластиковыми панелями квадратной формы на колесных арках машины. Увеличили в автомобиле и головную оптику, попутно усилив бампер, сделав его черным под стать общему стилю. Дополняют общую картину оригинальные диски и штампованная крышка капота. В результате дизайнерам удалось превратить УАЗ 3151 в реальный аналог легендарного немецкого внедорожника.
Пользователи Сети, которые уже успели ознакомиться с итоговым результатом работы российских тюнеров, отмечают, если бы Ульяновский автозавод действительно выпускал на рынке такие автомобили, они имели бы все шансы стать лидерами продаж в стране.
В основу этого тюнинг-проекта был положен стиль популярного в последние годы внедорожника серии G-class от немецкой компании Mercedes. Основные изменения приходятся именно на внешний вид машины. Так, УАЗ «Хантер» оснастили премиальным обвесом, а его кузов был перекрашен в глянцевый зеленый цвет. Специалисты также добавили в автомобиль пластиковые накладки на ветровое остекление, вместе с пластиковыми панелями квадратной формы на колесных арках машины. Увеличили в автомобиле и головную оптику, попутно усилив бампер, сделав его черным под стать общему стилю. Дополняют общую картину оригинальные диски и штампованная крышка капота. В результате дизайнерам удалось превратить УАЗ 3151 в реальный аналог легендарного немецкого внедорожника.
Пользователи Сети, которые уже успели ознакомиться с итоговым результатом работы российских тюнеров, отмечают, если бы Ульяновский автозавод действительно выпускал на рынке такие автомобили, они имели бы все шансы стать лидерами продаж в стране.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:06