Валера Блюменкранц вернулся на проект "Дом-2" к Яне Захаровой





Только недавно Валерий Блюменкранц вернулся в Периметр, прежде мужчина отмечал, что ему нужно наладить бизнес, а просто так оставить свое дело он не мог. Теперь же участник проекта "Дом-2" рассказал, что на самом деле пришел снова на реалити-шоу ради Яны Захаровой. Бизнесмен отметил, он уже с ума сходит от своей симпатии и вовсе не считает возлюбленную слишком худой.Валерий Блюменкранц отметил, он настроен серьезно, за проектом многое понял и изменился. В будущем бизнесмен пообещал больше не изменять и не обжить свою любимую женщину, теперь он настроен очень серьезно и уже готов к женитьбе.