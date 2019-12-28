Евгения Медведева извинилась за холодную реакцию на поддержку фанатов после проката





По словам Евгении Медведевой, прокат на Чемпионате России в Красноярске выдался для нее крайне тяжелым. Спортсменка отдала во время выступления много сил, поэтому решила не уделять привычное количество времени фанатам, поддерживающим ее на этих соревнованиях. Практически сразу после этой ситуации знаменитость поняла, что поступила неправильно и обидела поклонников, поэтому решила извиниться.Евгения Медведева подтвердила, что вела себя отстраненно и слабо реагировала на поддержку публики, за что сейчас ей очень стыдно. «Хочу извиниться», - констатировала спортсменка. Многие считают, что подобное поведение фигуристки связано с ее результатом на данном соревновании. Она заняла пятое место в общем зачете по итогам своего выступления.Напомним, недавно Евгения Медведева высказывалась о большом количестве критики и недовольства в свою сторону. Знаменитость отметила, что с такой ситуацией сталкивается не только она, но и многие ее коллеги. Об этом спортсменка писала в Instagram, где пыталась объяснить фанатам всю сложность нахождения в центре всеобщего внимания.