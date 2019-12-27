«Настоящий поступок»: Евгений Плющенко оценил решение Евгении Медведевой о выступлении со сломанным коньком
Супруг Яны Рудковской и российский фигурист Евгений Плющенко назвал «настоящим поступком» решение Евгении Медведевой о продолжении выступления с поломанным коньком. Сейчас спортсменка принимает участие в Чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
По словам Евгения Плющенко, от поломки конька никто не застрахован. Обычно дефект возникает в области изгиба напротив косточки щиколотки. Сам фигурист тоже попадал в такие ситуации. Для продолжения выступления необходимо обладать настоящим мужеством, которое продемонстрировала Евгения Медведева.
Профессиональные спортсмены обкатывают свои коньки в течение двух месяцев. Этого срока достаточно для того, чтобы убедиться в их надежности. Однако иногда ситуация заставляет выходить на лед сразу же в новых коньках. Из-за поломки обуви фигуристу становится сложно выполнять некоторые прыжки. Свой конек Евгения Медведева повредила на тренировке за сутки до начала чемпионата. По итогам жеребьевки спортсменке предстоит выступить последней.
По словам Евгения Плющенко, от поломки конька никто не застрахован. Обычно дефект возникает в области изгиба напротив косточки щиколотки. Сам фигурист тоже попадал в такие ситуации. Для продолжения выступления необходимо обладать настоящим мужеством, которое продемонстрировала Евгения Медведева.
Профессиональные спортсмены обкатывают свои коньки в течение двух месяцев. Этого срока достаточно для того, чтобы убедиться в их надежности. Однако иногда ситуация заставляет выходить на лед сразу же в новых коньках. Из-за поломки обуви фигуристу становится сложно выполнять некоторые прыжки. Свой конек Евгения Медведева повредила на тренировке за сутки до начала чемпионата. По итогам жеребьевки спортсменке предстоит выступить последней.