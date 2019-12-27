«Настоящий поступок»: Евгений Плющенко оценил решение Евгении Медведевой о выступлении со сломанным коньком





По словам Евгения Плющенко, от поломки конька никто не застрахован. Обычно дефект возникает в области изгиба напротив косточки щиколотки. Сам фигурист тоже попадал в такие ситуации. Для продолжения выступления необходимо обладать настоящим мужеством, которое продемонстрировала Евгения Медведева.Профессиональные спортсмены обкатывают свои коньки в течение двух месяцев. Этого срока достаточно для того, чтобы убедиться в их надежности. Однако иногда ситуация заставляет выходить на лед сразу же в новых коньках. Из-за поломки обуви фигуристу становится сложно выполнять некоторые прыжки. Свой конек Евгения Медведева повредила на тренировке за сутки до начала чемпионата. По итогам жеребьевки спортсменке предстоит выступить последней.