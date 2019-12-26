Исполнившая Фросю Булгакову Екатерина Савинова после конфликта с Иваном Пырьевым больше не получала заметных ролей





Впервые Екатерина Савинова смогла привлечь внимание зрителя благодаря участию в съёмках ленты «Кубанские казаки», однако в течение 10 лет после этого поучать заметные роли ей не удавалось. Причиной этого оказался конфликт с Иваном Пырьевым. Несколько преломить ситуацию смог супруг актрисы Евгений Ташков. Драматург проигнорировал запрет Пырьева и уехал со съёмочной группой в Одесскую киностудию. Неоднократно на площадку отправляли комиссию, а актрису обвиняли в отсутствии таланта. Проект пытались закрыть, однако Ташков отстоял свою позицию.При этом убрать Савинову из «черного списка» Пырьева не удалось. Крупных ролей ей не предлагали, и после Фроси заметным образом стала только кухарка Матрена, которая появилась в «Женитьбе Бальзаминовой». Актрису многие заметили, однако впоследствии Савинова снова возвратилась ко второстепенным ролям.Во время работы над картиной «Приходите завтра…» артистка заболела. После долгих обследований оказалось, что Савинова заразилась бруцеллезом после употребления парного молока. Болезнь может поразить самые разные органы. В случае актрисы это оказалась нервная система. Савинова продолжала давать концерты для фанатов образа Фроси Бурлаковой, однако в какой-то момент призналась супругу, что ей слышатся голоса. Она неоднократно лечилась с непродолжительным положительным эффектом, однако обострения становились более длинными. У актрисы выявили вялотекущую шизофрению. Последняя роль была исполнена Савиновой в 1970 году. В возрасте 43 лет актриса погибла под поездом. Точная причина не установлена. Одни считают это несчастным случаем, другие – результатом психического заболевания. После этого многие вспомнили, что для прослушивания во ВГИК Екатерина Савинова подготовила монолог Анны Карениной.