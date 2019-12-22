В России провели соревнование между врачами и искусственным интеллектом





Разработка полноценного ИИ позволит добиться невероятных результатов в сфере медицины, о чем говорят первые впечатляющие тестирования машинных алгоритмов. Хотя сейчас компьютеры способны проводить диагностику по данным обследований, ученые не уверены в точности подобных технологий. Поэтому российские специалисты из Центра диагностики и телемедицины РФ провели состязание между врачами и ИИ на VI Международном саммите MIR «Менеджмент в диагностике».Соревнование состояло из обнаружения патологий в трех категориях: рентгенография (РГ), компьютерная томография (КТ) и маммография (ММГ). Задача определить заболевание на пяти маммограммах, томограммах грудной клетки и рентгенограммах легких была поставлена как перед интеллектуальной системой, так и врачами. Последние показали себя лучше всего при осмотре снимков РГ, разойдясь во мнении с ИИ лишь единожды. Подобная ситуация наблюдалась и с КТ, в которой перевес шел в сторону алгоритма. Что касается маммографии, то обе группы «конкурсантов» не были согласны в трех случаях. Эксперты пришли к выводу, что использование систем без клинического сценария является бесполезным.