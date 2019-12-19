В честь наступающего года крысы Марина Газманова украсила новогоднюю елку пряниками
Марина Газманова поделилась со своими подписчиками в Instagram несколькими фотографиями и видео того, как она украсила новогоднюю елку пряниками. Также супруга известного музыканта сообщила, что в год крысы нужно чем-нибудь похрустеть.
Марина Газманова рассказала, что ей пришла на ум отличная идея украсить новогоднюю елку необычным способом. Для этого она решила использовать пряники. Возлюбленная Олега Газманова отметила, что теперь в их доме пахнет натуральной корицей и ванилью, а когда придет время убирать праздничное дерево, она устроит чаепитие со своими друзьями. Для Марины Газмановой уже стало традицией наряжать елку не традиционным способом, а самое главное вкусным и ароматным. В конце супруга исполнителя пошутила, что ее дети и муж "прикинулись мышами и жуют пряники", а ей приходится их отгонять.
Также Марина Газманова опубликовала несколько фотографий праздничной елки, показав, какая красивая она получилась. На видео возлюбленная Олега Газманова продемонстрировала, как сочетаются пряники со сверкающими гирляндами и традиционными елочными игрушками. Подписчики в Instagram высоко оценили находчивость супруги музыканта.
Марина Газманова рассказала, что ей пришла на ум отличная идея украсить новогоднюю елку необычным способом. Для этого она решила использовать пряники. Возлюбленная Олега Газманова отметила, что теперь в их доме пахнет натуральной корицей и ванилью, а когда придет время убирать праздничное дерево, она устроит чаепитие со своими друзьями. Для Марины Газмановой уже стало традицией наряжать елку не традиционным способом, а самое главное вкусным и ароматным. В конце супруга исполнителя пошутила, что ее дети и муж "прикинулись мышами и жуют пряники", а ей приходится их отгонять.
Также Марина Газманова опубликовала несколько фотографий праздничной елки, показав, какая красивая она получилась. На видео возлюбленная Олега Газманова продемонстрировала, как сочетаются пряники со сверкающими гирляндами и традиционными елочными игрушками. Подписчики в Instagram высоко оценили находчивость супруги музыканта.