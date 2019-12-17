Новость о свадьбе сына оставила у Михаила Боярского неприятные впечатления
Российский певец и актер Михаил Боярский в программе «Первого канала» «Сегодня вечером» признался, что новость о свадьбе своего единственного сына встретил не особо радостно. Кроме того, в молодости музыкант сам не стремился официально оформлять отношения, хотя мнение по поводу брака он не менял, считая, что все люди должны создавать семьи.
Двоякие впечатления относительно брака Михаил Боярский объясняет тем, что «любой мужчина опасается терять свободу, компанию и общение с другими женщинами». Особенно этого не хочется в молодом возрасте, когда силы еще не иссякли. А вот когда они истощены, уже можно задуматься о женитьбе, отметил певец.
Вспоминая свадьбу своего сына Сергея Боярского, Михаил Боярский рассказал, что тот решил жениться в 18-летнем возрасте. Первые впечатления у актера оказались не из самых приятных, ведь он не был готов к этому. Похожие ощущения музыкант испытывал во время свадьбы дочери. Однако препятствовать желанию сына он не стал.
Сам Михаил Боярский женился лишь один раз в 1977 году и с тех пор состоит в браке с Ларисой Луппиан.
Двоякие впечатления относительно брака Михаил Боярский объясняет тем, что «любой мужчина опасается терять свободу, компанию и общение с другими женщинами». Особенно этого не хочется в молодом возрасте, когда силы еще не иссякли. А вот когда они истощены, уже можно задуматься о женитьбе, отметил певец.
Вспоминая свадьбу своего сына Сергея Боярского, Михаил Боярский рассказал, что тот решил жениться в 18-летнем возрасте. Первые впечатления у актера оказались не из самых приятных, ведь он не был готов к этому. Похожие ощущения музыкант испытывал во время свадьбы дочери. Однако препятствовать желанию сына он не стал.
Сам Михаил Боярский женился лишь один раз в 1977 году и с тех пор состоит в браке с Ларисой Луппиан.