Новость о свадьбе сына оставила у Михаила Боярского неприятные впечатления





Двоякие впечатления относительно брака Михаил Боярский объясняет тем, что «любой мужчина опасается терять свободу, компанию и общение с другими женщинами». Особенно этого не хочется в молодом возрасте, когда силы еще не иссякли. А вот когда они истощены, уже можно задуматься о женитьбе, отметил певец.Вспоминая свадьбу своего сына Сергея Боярского, Михаил Боярский рассказал, что тот решил жениться в 18-летнем возрасте. Первые впечатления у актера оказались не из самых приятных, ведь он не был готов к этому. Похожие ощущения музыкант испытывал во время свадьбы дочери. Однако препятствовать желанию сына он не стал.Сам Михаил Боярский женился лишь один раз в 1977 году и с тех пор состоит в браке с Ларисой Луппиан.