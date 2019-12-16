Юлия Высоцкая сообщила, как она борется с простудой

Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фотографией, где она запечатлена без макияжа и в постели. Знаменитость написала, что болеет, и поделилась своими рецептами, которые помогают ей чувствовать себя лучше и быстрее выздороветь.Актриса пьет много воды, в которую добавляет лимон, имбирь, облепиху и мед. Также использует гвоздику, корицу, куркуму, витамин C, не забывает полоскать горло и промывать нос. Юлия Высоцкая сообщила, что употребляет перед спектаклем обезболивающий препарат, чтобы прекратилась головная боль.Подписчики написали актрисе пожелания крепкого здоровья и быстрого выздоровления. Высоцкой посоветовали взять передышку для отдыха.