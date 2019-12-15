В Новом Орлеане ввели режим ЧС из-за массовой кибератаки





Такие данные приводятся в сообщении мэра Нового Орлеана на ее официальной страничке в сети микроблогов Twitter. Как утверждает глава городской администрации, хакеры воспользовались так называемыми вирусами-вымогателями, заразив компьютерную технику муниципальных служб программами, которые шифруют данные. Вернуть доступ к утраченным файлам можно лишь после того, как будет передан выкуп злоумышленникам. В результате экстренные службы приняли решение об отключении от Сети электронных систем целого ряда департаментов. В то же время отмечается, что на работе скорой медицинской помощи и полиции города атака не отразилась.Этот инцидент на данный момент расследуется специалистами Национальной гвардии США, ФБР и Секретной службы страны. Как правило, режимы ЧС в американских городах вводятся лишь после стихийных бедствий, поскольку его введение позволяет местным властям запросить у федерального центра дополнительные ресурсы и средства для устранения последствий.