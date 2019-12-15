Названы самые продаваемые марки смартфонов в РФ





В отношении лидеров рынка по уровню продаж самый высокий интерес у покупателей из РФ вызывают продукты марки Samsung. Несколько отстают китайские бренды, включая Xiaomi, Huawei и Honor. В списке лидеров присутствует и копания Apple. Последняя остаётся первой по финансовому обороту, однако уступает конкурентам в количественном выражении объёма реализации., - сообщили эксперты.