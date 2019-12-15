Названы самые продаваемые марки смартфонов в РФ
Эксперты назвали наиболее продаваемые марки смартфонов на территории РФ. В соответствии со словами ритейлеров, в 2019-м зарегистрирован рост популярности флагманских девайсов, а средняя цена устройств с начала года повысилась примерно на 5%.
В отношении лидеров рынка по уровню продаж самый высокий интерес у покупателей из РФ вызывают продукты марки Samsung. Несколько отстают китайские бренды, включая Xiaomi, Huawei и Honor. В списке лидеров присутствует и копания Apple. Последняя остаётся первой по финансовому обороту, однако уступает конкурентам в количественном выражении объёма реализации.
«Покупатели с большим интересом инвестируют в мощные смартфоны с наиболее инновационной начинкой. Такие девайсы могут удовлетворить потребности на последующие 2-3 года. Продажи продуктов из верхнего диапазона стоимости за последние годы поднялись больше, чем на 25% в количественном и примерно на 30% в денежном выражении», - сообщили эксперты.
В отношении лидеров рынка по уровню продаж самый высокий интерес у покупателей из РФ вызывают продукты марки Samsung. Несколько отстают китайские бренды, включая Xiaomi, Huawei и Honor. В списке лидеров присутствует и копания Apple. Последняя остаётся первой по финансовому обороту, однако уступает конкурентам в количественном выражении объёма реализации.
«Покупатели с большим интересом инвестируют в мощные смартфоны с наиболее инновационной начинкой. Такие девайсы могут удовлетворить потребности на последующие 2-3 года. Продажи продуктов из верхнего диапазона стоимости за последние годы поднялись больше, чем на 25% в количественном и примерно на 30% в денежном выражении», - сообщили эксперты.
Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:36