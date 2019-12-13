Симона Юнусова помолилась за внучку Алису: "Господи! Если ты есть, спаси и сохрани эту девочку, когда меня не станет!"

Симона Юнусова рассказывает подписчикам в социальных сетях о том, какие чувства испытывает к своей внучке Алисе, и о ее воспитании. Сегодня мать Тимати решила поделиться с фанатами молитвой, которую сочинила для малышки. Женщина опубликовала фото Алисы, сделанное в тот момент, когда она держит в руках свечу и загадывает желание. В комментарии к публикации Симона Юнусова написала: "Бабушкина молитва. Господи! Если ты есть, спаси и сохрани эту девочку, когда меня не станет! Возьми её под свою защиту, научи, вразуми!" Также мать рэп-исполнителя попросила у Бога научить Алису любить, отдавать, быть милосердной, справляться с обстоятельствами и одерживать победу в борьбе с собой.Симона Юнусова хочет, чтобы ее внучка была счастлива, здорова и слушала своих близких людей. В конце своего поста она отметила, что не знает, как правильно молиться, но верит, что родительские молитвы будут услышаны. Меньше чем за час пост набрал почти 65 000 лайков и множество положительных комментариев.