Звезда "Дом-2" Иосиф Оганесян признался, что задумался, как прокормить семью за периметром





После того, как Иосиф Оганесян узнал, что ни он, ни его супруга Александра не заняли хоть какое-то место в конкурсе, то стал более ответственно относиться к своей семье. Теперь мужчина думает, как ему обеспечить свою жену и ребенка в случае ухода с телестройки. Ранее Александра Черно заявляла, что боится вместе со своим супругом уйти за периметр, потому что он не способен содержать семью. Будущая мама никак не может избавиться от своего страха.Сейчас Иосиф серьезно задумался об альтернативном заработке и собирается, судя по всему, стать певцом. По его словам, он уверен, что с помощью пения сможет обеспечить достойную жизнь своей любимой женщине и будущему малышу.Стоит подчеркнуть, что пользователи Сети не сильно верят в его музыкальный талант и продолжают критиковать молодого человека. Но вот, что получится из Иосифа Оганесяна можно будет увидеть уже в ближайший год, ведь он не собирается пока покидать «Дом-2».