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Huawei предложит огромные скидки на свои смарфтоны к Новому году

Китайская компания Huawei анонсировала скорое начало масштабной новогодней распродажи, которая пройдет в официальном онлайн-магазине бренда. Акция со скидками на популярные модели смартфонов стартует 19 декабря и продлится до последнего дня года.
Huawei предложит огромные скидки на свои смарфтоны к Новому году

В раках новогодней акции некоторые устройства бренда будут доступны покупателям не только по обычной новогодней скидке, но еще и с дополнительным дисконтом, который активируется по секретному купону. Купоны будут разосланы компанией всем пользователям, зарегистрировавшимся на участие в акции, в день ее начала. Некоторые из устройств компании будут доступны лишь по «купонной» скидке. Так, флагманская модель Huawei Р30 Pro будет предложена покупателям со скидкой в 12 000 рублей, а при наличии секретного купона ценник будет снижен еще на 2 000 рублей. В результате актуальный флагман бренда в комплекте с подарочными смарт-часами Huawei Watch GT, беспроводными наушниками Huawei Freelace и внешним АКБ покупатели смогут приобрести за 45 990 рублей. Не менее внушительная скидка будет предложена и на модель Huawei Nova 5T – 6 000 рублей основной скидки и еще 2 000 рублей скидки по купону. Итоговая стоимость устройства должна составить 19 990 рублей.

А вот новые устройства суббренда Honor получат скидку исключительно по секретному купону. Размер дисконта в этом случае не уточняется, однако производитель непременно укажет ее в письме с купоном. Кроме того, для моделей Honor 20S и Honor 9X будут предложены дополнительные подарки.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:54

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