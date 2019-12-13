Возвращение третьей жены помогло Владимиру Кузьмину бросить пить и заняться творчеством

По словам Владимира Кузьмина, у его группы сейчас серьезный период, они недавно записали первый сингл под названием «Я твой рок-н-ролл», поэтому певец не злоупотребляет алкоголем и на вечеринке Эмина не пил спиртных напитков. На празднике музыкант с супругой провели немного времени, но потом там стало скучно и нечего делать.Владимир Кузьмин поздравил своего коллегу и друга Эмина, он отметил, что ему приятно наблюдать за тем, как певец достигает успехов. Но при этом и сам Кузьмин сейчас упорно работает над новым материалом, здесь не обошлось без помощи третьей жены, благодаря которой его жизнь словно «расцвела». Музыкант уверен, что он делает не просто развлекательный рок, а нечто большее и культовое.