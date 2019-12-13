Ветеран Спартак Сычев назвал «Ржев» правдивым фильмом о подвиге Красной армии





Кроме Копылова в Тверь приехали директор фильма Александр Колдаков, продюсер Инесса Юрченко, художник-постановщик Георгий Мичри и оператор Евгений Кордунский. Вместе со съемочной группой пообщались с тверскими ветеранами исполнители главных ролей.Инициатором специального показ «Ржева» выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.«От лица всех нас хочу поблагодарить ветеранов, которые сегодня присутствуют на сегодняшнем показе. Все, что мы имеем – только благодаря вам», - поприветствовал градоначальник присутствующих перед началом сеанса.«Ржев» - фильм-повесть о подвиге защитников Отечества. Кинолента рассказывает об отваге, героизме и невероятном самопожертвовании. О солдатах, которые ценой собственной жизни отстаивали нашу родную землю. После просмотра фильма ветераны делились впечатлениями.«Это тяжелый фильм о борьбе нашей армии за город Ржев. Здесь красноармейцы отбили немецко-фашистских захватчиков от Москвы. Я сам воевал на ржевском направлении, участвовал в ржевско-вяземской операции, также был на Курской дуге», - поделился воспоминаниями участник сражений под Ржевом, Курской битвы и штурма Берлина Спартак Сычев.Он также рассказал о своей первой медали, которую ему вручили за проявленную отвагу в восемнадцать лет. Спартак Андреевич признался, что сопереживал герою «Ржева» Витюше Сомову, так как он по сюжету фильма попал на передовую совсем юным.Режиссер хотел донести до зрителя всю правду о войне, где кровь и пот, и нет места красоте. Но тем не менее, она объединяет совершенно разных людей в единое братство.«Ржев» вышел в широкий прокат 5 декабря и за неделю смог собрать больше 50 миллионов рублей. Фильм снят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Известно, что в скором времени картину покажут в США, Германии, Франции и Китае.