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Ветеран Спартак Сычев назвал «Ржев» правдивым фильмом о подвиге Красной армии

В тверском кинотеатре «Панорама» прошел бесплатный закрытый показ киноповести «Ржев». Он был организован для ветеранов, волонтеров, курсантов и юнармейцев. По окончании фильма приглашенные гости получили возможность лично пообщаться с режиссером «Ржева» Игорем Копыловым.
Ветеран Спартак Сычев назвал «Ржев» правдивым фильмом о подвиге Красной армии

Кроме Копылова в Тверь приехали директор фильма Александр Колдаков, продюсер Инесса Юрченко, художник-постановщик Георгий Мичри и оператор Евгений Кордунский. Вместе со съемочной группой пообщались с тверскими ветеранами исполнители главных ролей.

Инициатором специального показ «Ржева» выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«От лица всех нас хочу поблагодарить ветеранов, которые сегодня присутствуют на сегодняшнем показе. Все, что мы имеем – только благодаря вам», - поприветствовал градоначальник присутствующих перед началом сеанса.

«Ржев» - фильм-повесть о подвиге защитников Отечества. Кинолента рассказывает об отваге, героизме и невероятном самопожертвовании. О солдатах, которые ценой собственной жизни отстаивали нашу родную землю. После просмотра фильма ветераны делились впечатлениями.
«Это тяжелый фильм о борьбе нашей армии за город Ржев. Здесь красноармейцы отбили немецко-фашистских захватчиков от Москвы. Я сам воевал на ржевском направлении, участвовал в ржевско-вяземской операции, также был на Курской дуге», - поделился воспоминаниями участник сражений под Ржевом, Курской битвы и штурма Берлина Спартак Сычев.

Он также рассказал о своей первой медали, которую ему вручили за проявленную отвагу в восемнадцать лет. Спартак Андреевич признался, что сопереживал герою «Ржева» Витюше Сомову, так как он по сюжету фильма попал на передовую совсем юным.

Режиссер хотел донести до зрителя всю правду о войне, где кровь и пот, и нет места красоте. Но тем не менее, она объединяет совершенно разных людей в единое братство.

«Ржев» вышел в широкий прокат 5 декабря и за неделю смог собрать больше 50 миллионов рублей. Фильм снят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Известно, что в скором времени картину покажут в США, Германии, Франции и Китае.

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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 11:05

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