АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

«Ты беременна?»: Саше Бортич пришлось объясняться из-за пиджака

Известная российская актриса Саша Бортич стала участницей популярного YouTube-шоу «Comment Out». В рамках передачи артистке пришлось отвечать на вопрос ведущего о своей беременности. Причем, неловкая пауза, возникшая перед ответом, заставила многих ее поклонников волноваться.
«Ты беременна?»: Саше Бортич пришлось объясняться из-за пиджака

Соперником Саши Бортич в новом выпуске стал известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а в качестве главного приза участникам предложили шампанское и 300 метров гирлянды. В одном из заданий актрисе нужно было написать не очень приятный комментарий на страничке Instagram певицы Лады Дэнс, или же отказаться и позволить надеть себе на руки браслеты с электрошокером, которые били бы ее током каждый раз, когда она произносит «нет». В результате Бортич остановила выбор на первом варианте, заявив, что удары током ей нежелательны. Этот момент и заставил ведущего Владимира Маркони спросить: «Ты беременна?». В ответ артистка только улыбнулась, добавив, что она просто стесняется снимать пиджак из-за «толстых рук».

К слову, поклонники актрисы сочли ее аргумент неубедительным и развернули в комментариях целую дискуссию о том, действительно ли артистка может находиться в положении.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились новые данные о «Русском…
Жители Калифорнии жалуются на нашествие…
Forbes оценил новейшую дизель-электрическую подлодку…
Андрей Губин возвращается на…
Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ…
Александр Стефанович рассказал свою историю любви с Аллой…
Симона Юнусова помолилась за внучку Алису: "Господи! Если ты есть, спаси и сохрани эту девочку, когда меня не…
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке ювелирных украшений в…
Звезда "Дом-2" Иосиф Оганесян признался, что задумался, как прокормить семью за…
На Юпитере зарегистрировали появление нового гигантского…
Певица Валерия очень редко ездит по Москве без…
Возвращение третьей жены помогло Владимиру Кузьмину бросить пить и заняться…
Huawei предложит огромные скидки на свои смарфтоны к Новому…
«Устранила недостаток»: Вера Брежнева рассказала о проведенной…
Стало известно о тайном бизнесе участницы "Дом-2" Розалии Райсон, о котором не знает даже муж Андрей…
Ученые обнаружили звезды в форме…
«Ты беременна?»: Саше Бортич пришлось объясняться из-за…
Заслуженная артистка Екатерина Дурова скончалась на 61-м году…
Специалисты рассказали, какая пища приводит к быстрому росту раковых…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что не желает видеться с родной…
Юлия Барановская провела "весёлую ночь" на дне рождения певца…
Дилеры анонсировали предновогодние скидки на…
Роза Сябитова призвала женщин делать сюрпризы мужчинам и приезжать к ним неожиданно в…
Ветеран Спартак Сычев назвал «Ржев» правдивым фильмом о подвиге Красной…
Ученые создали тест слюны для определения рака рта и горла на ранней…
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко рассказала о жизни в…
Эксперты составили топ-5 самых экономичных японских кроссоверов возрастом 3…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров перестал общаться с Аленой Рапунцель и сыном…
Татьяна Брухунова: "Я никогда не куплю себе джинсы на заниженной…
Перечислены шесть видов чая для укрепления здоровья и…
Алена Водонаева призналась, что ее возлюбленный младше на 14 лет и зарабатывает намного меньше…
Россияне составили список самых страшных…
Овечкин вошел в топ-10 высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по версии…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ей тяжело общаться с приходящими каждую неделю…
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
Jeep представил Renegade и Compass с гибридными силовыми…
Телеведущий Влад Кадони в очередной раз уличил звезду "Дома-2" Сашу Черно во…
Лариса Гузеева в «Давай Поженимся!» рассказала о давних проблемах с…
В России рекордно упала цена на последний…
Участник "Дом-2" Никита Уманский ведет интимные переписки с девушками за…
Просмотреть все новости