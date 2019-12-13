«Ты беременна?»: Саше Бортич пришлось объясняться из-за пиджака
Известная российская актриса Саша Бортич стала участницей популярного YouTube-шоу «Comment Out». В рамках передачи артистке пришлось отвечать на вопрос ведущего о своей беременности. Причем, неловкая пауза, возникшая перед ответом, заставила многих ее поклонников волноваться.
Соперником Саши Бортич в новом выпуске стал известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а в качестве главного приза участникам предложили шампанское и 300 метров гирлянды. В одном из заданий актрисе нужно было написать не очень приятный комментарий на страничке Instagram певицы Лады Дэнс, или же отказаться и позволить надеть себе на руки браслеты с электрошокером, которые били бы ее током каждый раз, когда она произносит «нет». В результате Бортич остановила выбор на первом варианте, заявив, что удары током ей нежелательны. Этот момент и заставил ведущего Владимира Маркони спросить: «Ты беременна?». В ответ артистка только улыбнулась, добавив, что она просто стесняется снимать пиджак из-за «толстых рук».
К слову, поклонники актрисы сочли ее аргумент неубедительным и развернули в комментариях целую дискуссию о том, действительно ли артистка может находиться в положении.
Соперником Саши Бортич в новом выпуске стал известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а в качестве главного приза участникам предложили шампанское и 300 метров гирлянды. В одном из заданий актрисе нужно было написать не очень приятный комментарий на страничке Instagram певицы Лады Дэнс, или же отказаться и позволить надеть себе на руки браслеты с электрошокером, которые били бы ее током каждый раз, когда она произносит «нет». В результате Бортич остановила выбор на первом варианте, заявив, что удары током ей нежелательны. Этот момент и заставил ведущего Владимира Маркони спросить: «Ты беременна?». В ответ артистка только улыбнулась, добавив, что она просто стесняется снимать пиджак из-за «толстых рук».
К слову, поклонники актрисы сочли ее аргумент неубедительным и развернули в комментариях целую дискуссию о том, действительно ли артистка может находиться в положении.