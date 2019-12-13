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Эксперты составили топ-5 самых экономичных японских кроссоверов возрастом 3 года

Эксперты составили список наиболее экономичных кроссоверов возрастом 3 года, произведённых компаниями из Японии. Открывает топ-5 Suzuki Vitara 2-го поколения, оснащенный турбированным двигателем на 1,4 л, генерирующим 140 «лошадок».
Эксперты составили топ-5 самых экономичных японских кроссоверов возрастом 3 года

Силовой агрегат работает в паре с 6-диапазоннй механической трансмиссией. Эта версия авто тратит 5,2 л топлива на 100 км пройденного пути. Стоимость модели стартует с планки в 900 тысяч рублей. Часто можно встретить модификации с двигателем на 1,6 л при мощности 117 «лошадей». Её можно купить за 800 тысяч рублей. Эта сборка расходует 5,8 л бензина для преодоления того же расстояния.

На второй позиции расположена модель Mitsubishi ASX, одна из версий которого получила двигатель объёмом 1,6 л, производительностью 117 л. с. В паре с этим силовым агрегатом используется 5-секционная МКПП. Расход топлива составляет 6,1 л на 100 км дороги. Стоимость кроссовера составляет около 950 тысяч рублей с базовой комплектации. За Nissan Qashqai в сборке с двигателем на 1,2 л придётся отдать порядка 850 тысяч рублей. Силовой агрегат генерирует около 115 л. с. при работе с вариаторной трансмиссией. Авто расходует порядка 6,2 л бензина для преодоления 100 км пути.

Nissan Juke присутствует на рынке в самых разных модификациях, включая версию с двигателем объёмом 1,6 л, работающим в паре с вариатором. Эта комплектация тратит около 6,3 л на заявленное расстояние. Купить авто можно примерно за 900 тысяч рублей. Замыкает список Mazda CX-5 первой генерации, использующая 2-литровый двигатель на 150 «лошадей» в паре с 6-диапазонной механической трансмиссией. Расход на 100 км дороги так же составляет 6,3 л. Сборка с автоматической трансмиссией тратит аналогичное количество топлива. Цена этого японского кроссовера в трехлетней версии стартует с отметки в 950 тысяч рублей.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:42

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