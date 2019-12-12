Новый мини-клип Аллы Пугачевой может выйти на Первом канале в новогоднюю ночь

Недавно появились слухи о том, что Алла Пугачева может появится на Первом канале в канун Нового года. Примадонна должна выступить вместе с мини-клипом на одну из своих новых песен, но пока неизвестно, на какую. В пользу этих слухов говорят некоторые факты. Во-первых, артистка лично знакома с генеральным директор канала Константином Эрнстом и у них отличные отношения. Во-вторых, звезда такого уровня может появится только на главном телеканале страны. В-третьих, совсем недавно супруга Максима Галкина приходила на Первый канал, где дала новое большое интервью. Все это говорит о том, что вероятность появления Аллы Пугачевой является крайне высокой. Считается, что Примадонна снимется в мини-клипе со своей новой песней. Последние годы Первый канал отошел от привычных форматов из-за потери их популярности и теперь отдает предпочтение коротким видео с отдельными артистами, снятыми в разных районах зимней Москвы.Сама Алла Пугачева и представители телеканала эту ситуации никак не комментируют. Поклонникам Примадонны советуют ждать официальной информации и внимательно следить за социальными сетями.