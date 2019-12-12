София Ротару не желает выступать в России из-за обрушившейся на нее критики





Фанаты узнали, что София Ротару планирует выступать на «Песне года» и «Легенды Ретро FM» и тут же на нее посыпался шквал обвинений и негатива. Артистка много лет проживает в Киеве, но в России часто давала концерты. После 2014 года заложниками политической ситуации стали творческие люди, которые просто не могли гастролировать. София Ротару всегда деликатно характеризовала ситуацию и никогда не говорила негативных высказываний, но в силу обстоятельств, стала редко выступать на российских сценах.После событий на Украине она не смогла приехать на «Песню года» и поклонники негативно стали высказываться в адрес певицы. Многие также считают, что она оказывает денежную помощь АТО, но Сергей Лавров заявляет, что это выдумки. У вокалистки есть семья и родственники, и она помогает им.