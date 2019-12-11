Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил не делить имущество





Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 10 лет, однако в январе 2019 года они развелись. Экс-супруги быстро решили имущественные споры и начали новый этап своей жизни. При этом у них остался один спорный вопрос – совместный бизнес в Киеве. Его муж и жена начали во время брака, поэтому решить эту проблему было сложнее, чем остальные. Именно поэтому представители обоих супругов подали встречные иски в один из судов столицы Украины.4 декабря ситуация полностью изменилась. Сначала в суд пришли представители Мурата Налчаджиоглу и заявили, что они больше не имеют претензий к Ани Лорак и отзывают свой иск. Позже с аналогичным заявлением выступили и юристы артистки. Представители суда объяснили сторонам, что если они согласятся отказаться от претензий на имущество – никогда больше не смогут поднимать этот вопрос в правовом поле. Представители бывших супругов подтвердили такое решение.Ана Лорак и Мурат Налчаджиоглу пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Поклонники исполнительницы считают, бывшие муж и жена смогли договориться на этот счет полюбовно. Некоторые уверены, все имущество в итоге достанется именно артистке.