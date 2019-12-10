Ученые выяснили, что тестостерон не влияет на либидо и агрессию





Новые данные, собранные зарубежными эндокринологами, подтвердили ранние теории о психосоматических свойствах тестостерона. По словам ученых, концентрация этого гормона не коррелировала с уровнем либидо. Более того, мнимая связь между агрессивностью мужчины и повышенным тестостероном является ложной. Для нормальной работы сексуальных функций достаточно его небольшого количества. Любой профицит мог бы проявиться в виде серьезных проблем со здоровьем.Нарушения в поведении того или иного индивида не зависят исключительно от биологических факторов. Ученые утверждают, конфликтность возникает в силу воспитания, настроения и социально-культурных норм, которые влияют на психику мужчины. Поэтому не рекомендуется искать причину плохого сексуального желания и слабого контроля гнева в эндокринной системе. Специалисты советуют обратиться к психологу при выявлении подобных проблем, помощь которого не всегда заключается в медикаментозной терапии.