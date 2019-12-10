Анджелина Джоли поцеловала своего поклонника из-за татуировки в виде ее лица

Об этом инциденте рассказал он сам на странице в Instagram. Алекс-Томас Смит является одним из актеров спектакля «Дорогой Эван Хэнсен». Когда он узнал о том, что в зрительском зале была Анджелина Джоли, то сначала не поверил в это. Актер является фанатом знаменитости и поэтому даже имеет татуировку с ее лицом на своей руке. После выступления артисту удалось встретиться со звездой Голливуда.Анджелина Джоли была поражена не только актерской игрой молодого человека, но также ей понравился и татуировка на его руке. Артисты пообщались друг с другом, обменялись комплиментами, а в конце знаменитость даже поцеловала своего поклонника. Этот день Алекс-Томас Смит назвал самым счастливым в своей жизни. Актер признается, что до сих пор не может поверить собственному счастью. Теперь, отмечает он, его жизнь навсегда изменилась. Также артист собирается сделать еще одну татуировку, в этот раз с автографом знаменитости.Напомним, Анджелина Джоли сама относится к фанатом подобных средств самовыражения. На теле знаменитости находится более 10 татуировок, многие из них уже стали по-настоящему культовыми, люди по всему миру пытаются их копировать или подражать подобному стилю.