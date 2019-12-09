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В России проведут испытания робота для утилизации радиоактивных отходов

В начале наступающего года в России будут проведены первые опытные испытания нового антропоморфного робота. Данная машина была разработана специально для утилизации отходов повышенной радиоактивности.
В России проведут испытания робота для утилизации радиоактивных отходов

Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на исполнительного директора главного разработчика данного проекта научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгения Дудорова. «На данный момент проводятся работы по изготовлению такого образца робототехники. Уже в начале наступающего года он сможет пройти первые испытания и тесты», - приводит агентство слова собеседника.

Немногим ранее главком Сухопутных войск РФ генерал Олег Салюков выступил с заявлением, в рамках которого рассказал о том, что новейший роботизированный комплекс под серийным названием «Кунгас» уже прошел все соответствующие государственные испытания. Более того, в будущем году, по словам генерала, планируется проведение работ по опытно-войсковой тестовой эксплуатации данной техники.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:05

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