В России проведут испытания робота для утилизации радиоактивных отходов





Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на исполнительного директора главного разработчика данного проекта научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгения Дудорова. «На данный момент проводятся работы по изготовлению такого образца робототехники. Уже в начале наступающего года он сможет пройти первые испытания и тесты», - приводит агентство слова собеседника.Немногим ранее главком Сухопутных войск РФ генерал Олег Салюков выступил с заявлением, в рамках которого рассказал о том, что новейший роботизированный комплекс под серийным названием «Кунгас» уже прошел все соответствующие государственные испытания. Более того, в будущем году, по словам генерала, планируется проведение работ по опытно-войсковой тестовой эксплуатации данной техники.