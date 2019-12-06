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Лев Лещенко предложил Раймонду Паулсу смириться с «навязчивостью» российских зрителей

Латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российских слушателей «навязчивыми». Лев Лещенко посоветовал коллеге смириться с этим, учитывая его «концертную» профессию.
Лев Лещенко предложил Раймонду Паулсу смириться с «навязчивостью» российских зрителей

Раймонд Паулс не раз посещал выступления Аллы Пугачевой и видел отношение зрителей к Примадонне. В конце шоу люди подходили к кумиру и преподносили цветы, что выглядело очень навязчиво, как считает он. В Латвии, по словам песенника, публика тоже дарит цветы, но смотрится этот процесс приветливее и искреннее. Он согласен с тезисом, что в отдельных случаях популярность мешает, но в случае ее отсутствия крайне сложно гастролировать, так как нет гарантий полного аншлага в зале.

В разговоре с Nation News певец Лев Лещенко заметил, что все зависит от любви людей к тому или иному исполнителю. Сейчас на концерты ходят со смартфонами, с помощью которых зрители много фотографируют артистов, что может мешать им и не нравиться, но с этим приходится мириться, потому как это часть профессии.

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Культура / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:00

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