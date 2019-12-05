Автомобили Ravon значительно подешевели на рынке России





Бренд Ravon вернулся на рынок России в сентябре текущего года и уже сейчас объявил о пересмотре ценовой политики. Компания запустила сразу две специальные программы, призванные снизить стоимость своих авто: Ravon Trade-in и Ravon Finance. Если выполнить условия обоих этих акций, то ценник моделей производителя снизится от 60 до 150 тысяч рублей.Уже сейчас у официальных дилеров бренда Ravon можно приобрести автомобиль Ravon R2 по цене от 586 тысяч рублей. Ravon R3 Nexia обойдется российским покупателям минимум в 550 тысяч рублей. Самой дорогой моделью узбекского автопроизводителя является Ravon R4, цена авто стартует от 603 тысяч рублей.Поставки автомобилей Ravon в Россию сохранили ту же структуру, которая была до прекращения деятельности бренда на территории страны. Ravon R2 и Ravon R4 ввозят в РФ из Узбекистана, а Ravon R3 – из Казахстана. Также производитель собирается наладить выпуск всех моделей автомобилей на российских заводах, для этого уже выбрано предприятие Derways. Когда это произойдет стоимость авто должна ощутимо снизиться, отмечают эксперты. До тех пор склады машин и запчастей разместят в Подмосковье.