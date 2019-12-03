Над Австралией пролетел огненный шар, прозванный "мини-Луной"





Исследователи считают, что объект, пролетевший над австралийской пустыней, был крайне редким типом астероида. Время от времени небесные тела очень близко подходят к Земле, но не сразу притягиваются гравитацией планеты. Они часто вращаются на орбите в течение короткого промежутка времени, а затем либо попадают в атмосферу, либо выбрасываются обратно в космос. Эти гигантские камни называются временно захваченными объектами, но неформально их нарекают "мини-Лунами". Эксперты теперь наблюдают второй случай, когда пылающий астероид летит по орбите, прежде чем ударить по Земле.Изучая траектории полета небесных тел, астрофизики могли бы лучше понять, как предотвратить их падение и получить доступ к ресурсам, которыми они могут обладать. Отправка космического корабля на астероиды отнимает много времени и средств для преодоления больших расстояний. Если бы на орбите присутствовал подобный временный спутник, работа ученых существенно бы облегчилась. Австралийская команда астрономов говорит, что "мини-Луны" имеют решающее значение в колонизации Солнечной системы, потому что они - легкие цели для будущей добычи полезных ископаемых.