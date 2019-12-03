"Две новости — плохая и хорошая": Рита Дакота отменила концерт в Сочи и анонсировала выход клипа на песню "Застрелить"

Рита Дакота опубликовала черно-белую фотографию, сделанную в метро. В комментарии на странице в Instagram певица написала, что по многочисленным внутренним причинам, которые ее группа пыталась урегулировать до самого конца, чтобы спасти сочинский концерт, его пришлось отменить и перенести на следующий год. Все деньги за приобретенные билеты, будут возвращены зрителям в полном объеме. Ранее исполнительница никогда не отменяла концерты по независящим от нее причинам. В качестве извинений Рита Дакота пообещала всем купившим билеты прислать свой новый альбом совершенно бесплатно.Певица отметила, что у нее есть и хорошая новость, написав: "Сегодня внезапно выйдет клип на композицию "Застрелить". Поклонники с пониманием отнеслись к решению отменить сочинский концерт и поддержали Риту Дакоту. Публикация исполнительницы уже набрала более 20 000 лайков.