«Долго притирались»: Стас Михайлов рассказал о знакомстве со своей женой Инной





Будущие супруги познакомились на концерте в 2006 году. Певец вспомнил, как после него поехал на вечеринку и встретил там Инну. Тогда у обоих были сложные этапы в жизни. Стас Михайлов развелся с второй женой, имел двоих детей. У Инны распался брак с футболистом Андреем Канчельскисом, от которого она родила двух малышей.В тот момент у певца было непростое материальное положение. Паре пришлось снимать однокомнатную квартиру. Инна никогда не выражала своего неудовольствия условиями и верила в успех мужа. Артист подчеркнул: «Инна пришла в мою жизнь тогда, когда у меня не было ничего, кроме песен. И за это я ее люблю и уважаю. Она - умная женщина».Музыкант рассказал, что с публичными личностями жить намного сложнее, потому что постоянно нужно совмещать личную жизнь с общением с людьми. «У нас была долгая притирка», - заметил Стас Михайлов и добавил: «Я дополняю Инну, а она дополняет меня».