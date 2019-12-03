«Долго притирались»: Стас Михайлов рассказал о знакомстве со своей женой Инной
В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» популярный певец Стас Михайлов рассказал о знакомстве со своей женой Инной. «У нас была долгая притирка», - подчеркнул артист.
Будущие супруги познакомились на концерте в 2006 году. Певец вспомнил, как после него поехал на вечеринку и встретил там Инну. Тогда у обоих были сложные этапы в жизни. Стас Михайлов развелся с второй женой, имел двоих детей. У Инны распался брак с футболистом Андреем Канчельскисом, от которого она родила двух малышей.
В тот момент у певца было непростое материальное положение. Паре пришлось снимать однокомнатную квартиру. Инна никогда не выражала своего неудовольствия условиями и верила в успех мужа. Артист подчеркнул: «Инна пришла в мою жизнь тогда, когда у меня не было ничего, кроме песен. И за это я ее люблю и уважаю. Она - умная женщина».
Музыкант рассказал, что с публичными личностями жить намного сложнее, потому что постоянно нужно совмещать личную жизнь с общением с людьми. «У нас была долгая притирка», - заметил Стас Михайлов и добавил: «Я дополняю Инну, а она дополняет меня».
Будущие супруги познакомились на концерте в 2006 году. Певец вспомнил, как после него поехал на вечеринку и встретил там Инну. Тогда у обоих были сложные этапы в жизни. Стас Михайлов развелся с второй женой, имел двоих детей. У Инны распался брак с футболистом Андреем Канчельскисом, от которого она родила двух малышей.
В тот момент у певца было непростое материальное положение. Паре пришлось снимать однокомнатную квартиру. Инна никогда не выражала своего неудовольствия условиями и верила в успех мужа. Артист подчеркнул: «Инна пришла в мою жизнь тогда, когда у меня не было ничего, кроме песен. И за это я ее люблю и уважаю. Она - умная женщина».
Музыкант рассказал, что с публичными личностями жить намного сложнее, потому что постоянно нужно совмещать личную жизнь с общением с людьми. «У нас была долгая притирка», - заметил Стас Михайлов и добавил: «Я дополняю Инну, а она дополняет меня».
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:38