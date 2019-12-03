Андрей Аршавин вернулся в Россию с сыном Юлии Барановской





По словам Юлии Барановской, она никогда не была против общения детей с отцом. Однако, последние пять лет, до зимы прошлого года, Андрей Аршавин не контактировал с детьми. Юлия даже говорила: «Каждого человека, который не участвует в жизни своих детей, можно назвать душевно больным. Однако хорошо, что эта болезнь не длится вечно, и человек выздоравливает».Андрей Аршавин наиболее тесно общается с младшим сыном. Ходили даже слухи, что футболист увез Арсения не для того, чтобы показать Бухарест, а чтобы самому воспитывать ребенка. Парень очень увлекается футболом и, скорее всего, пойдет по стопам отца. В это воскресенье телеведущая была замечена со всеми своими тремя детьми на дне рождения дочери Филиппа Киркорова.