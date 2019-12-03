Участница «Дом-2» Клавдия Безверхова нашла аргументы и завоевала Влада Иванова





Всем хорошо известно, Влад Иванов долгое время не мог найти себе спутницу на проекте. Когда к молодому человеку пришла Валентина Преснякова, то он согласился попробовать построить с ней отношения. Однако мужчину отправили тут же на Сейшелы, и ему пришлось оставить Валентину на Поляне. Долгой разлуки новообразовавшаяся пара не выдержала, и парня смогла очаровать Клавдия Безверхова.Изначально Клавдия рассказывала Владиславу о том, какое у нее красивое белье, и ребята отправились в отель без камер. На данный момент они уже живут вместе.Естественно, свое недовольство начала высказывать Валентина, которая осталась в России. Владислав начал вести себя немного агрессивно, говоря о том, что он ничего не должен девушке, с которой у него по сути ничего и не было.Большинство уже подчеркнули, что, возможно, Клавдия Безверхова в очередной раз ошиблась с выбором партнера и теперь вновь будет терпеть унижения со стороны нового избранника.