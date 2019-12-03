Из-за неизлечимой болезни Мирослава Дума переосмыслила свою жизнь





О страшном диагнозе издательница сообщила своим подписчикам в Instagram. Если ранее она не задумывалась о своей жизни, то теперь радуется возможности прожить еще один день. Мирослава Дума уверена, что причиной болезни стали годы самокритики, постоянные стрессы, диеты и давление со стороны общественности.Болезнь была диагностирована на ранних сроках благодаря помощи ее личного адвоката, поэтому бросать борьбу за жизнь она не собирается. Сейчас Мирослава Дума работает над реализацией своей давней мечты, которая способна помочь спасти планету от негативного воздействия людей.