Тяжелый рабочий график довел Веру Брежневу до капельниц





После таких откровений артистки ее поклонники всерьез обеспокоились состоянием здоровья любимой певицы и принялись наперебой советовать ей стараться относиться к своему организму с большим вниманием и ответственностью. Сама Вера Брежнева в ответ на это поделилась с фанатами своим рецептом сохранения работоспособности и энергичности. «Капельницы витаминные, для поддержания и профилактики. Ноябрь»,- отвечала обеспокоенным фанатам артистка. Примечательно, что процедура, о которой говорит Вера Брежнева, оказалась весьма дорогостоящей. К примеру, в Москве одна такая «витаминная капельница» обходится примерно в 6 500 рублей. Однако, как утверждает бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра», результат оправдывает такие вложения.«Знаете, уже давно уважающие себя люди поддерживают организм витаминными капельницами, я в их числе, потому что забочусь о своем здоровье. Для меня намного важнее быть в форме, принимая во внимание мой напряженный рабочий график», - рассказала Брежнева журналистам телеканала НТВ в эфире шоу «Ты не поверишь».Между тем, как пишет «Комсомолка», певец Григорий Лепс не советует увлекаться этими модными инъекциями. По его словам, эффект от таких процедур кратковременный, а делать их постоянно не очень полезно для здоровья. Вторят Лепсу и эксперты, которые утверждают, что в подобных «витаминных капельницах» таится серьезная опасность. Утверждается, если пациент получит большую дозу витамина С, первое время он будет испытывать бодрость и прилив сил, однако после могут начаться осложнения, которые приведут к тяжелым нарушениям.