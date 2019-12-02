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Тяжелый рабочий график довел Веру Брежневу до капельниц

Известная певица Вера Брежнева не так давно призналась, что из-за тяжелого рабочего графика ей приходится прибегать к специальным медицинским процедурам, которые позволяют ей поддерживать энергию и сохранять силы. Чтобы успевать все по работе и при этом побороть усталость, исполнительница легла под капельницы. При этом эксперты называют такой метод опасным для здоровья.
Тяжелый рабочий график довел Веру Брежневу до капельниц

После таких откровений артистки ее поклонники всерьез обеспокоились состоянием здоровья любимой певицы и принялись наперебой советовать ей стараться относиться к своему организму с большим вниманием и ответственностью. Сама Вера Брежнева в ответ на это поделилась с фанатами своим рецептом сохранения работоспособности и энергичности. «Капельницы витаминные, для поддержания и профилактики. Ноябрь»,- отвечала обеспокоенным фанатам артистка. Примечательно, что процедура, о которой говорит Вера Брежнева, оказалась весьма дорогостоящей. К примеру, в Москве одна такая «витаминная капельница» обходится примерно в 6 500 рублей. Однако, как утверждает бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра», результат оправдывает такие вложения.

«Знаете, уже давно уважающие себя люди поддерживают организм витаминными капельницами, я в их числе, потому что забочусь о своем здоровье. Для меня намного важнее быть в форме, принимая во внимание мой напряженный рабочий график», - рассказала Брежнева журналистам телеканала НТВ в эфире шоу «Ты не поверишь».

Между тем, как пишет «Комсомолка», певец Григорий Лепс не советует увлекаться этими модными инъекциями. По его словам, эффект от таких процедур кратковременный, а делать их постоянно не очень полезно для здоровья. Вторят Лепсу и эксперты, которые утверждают, что в подобных «витаминных капельницах» таится серьезная опасность. Утверждается, если пациент получит большую дозу витамина С, первое время он будет испытывать бодрость и прилив сил, однако после могут начаться осложнения, которые приведут к тяжелым нарушениям.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:09

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