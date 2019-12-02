В Facebook появилась функция для переноса фотографий в Google Photos





На первом этапе функционал нового инструмента позволяет переносить медиафайлы из Facebook в Google Photos. Презентацию этой функции компания провела в рамках реализации масштабного проекта обмена данными, который реализуется совместно с Twitter, Google и Microsoft. Проектом предполагается создание унифицированных механизмов, которые упростят передачу данных между различными платформами. Сейчас функция находится лишь в процессе тестирования, поэтому доступ к ней есть далеко не у всех пользователей социальной сети. В будущем разработчик планирует усовершенствовать инструментарий экспорта медиафайлов, ориентируясь на отзывы тех пользователей, которым будет предоставлен доступ к тестовым образцам.В сообщении компании также утверждается, что разработчик планирует в будущем предложить пользователям практичные и надежные решения, которым можно будет полностью довериться, не опасаясь по поводу сохранности и безопасности персональных и прочих данных. С целью укрепления доверия, пользователям различных онлайн-платформ рекомендуют придерживаться четких правил, которыми регламентируются данные, предназначенные для кросс-платформерного перемещения. Также Facebook приводит данные о том, кто несет ответственность за защиту данных во время их переноса.