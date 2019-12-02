Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская показала соблазнительный снимок в нижнем белье
Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская показала на своей странице в Instagram соблазнительный снимок, где предстала в одном нижнем белье. Черный комплект выгодно подчеркнул формы блондинки, но вот комментировать публикацию она запретила.
Алексей Кудряшов и Анастасия Балинская переживают недавно произошедшее расставание по-разному. Экс-участник проекта "Дом-2" сначала стал публиковать совместные снимки с бывшей коллегой по проекту Стешей Нестеровой, а затем и вовсе вспомнил, как ему было хорошо с Анастасией Ивановой до того, как он изменил ей с Балинской, и как он скучает по экс-возлюбленной.
Анастасия Балинская тем временем опубликовала соблазнительный снимок в черном кружевном белье, таким образом, вероятно, демонстрируя, что потерял молодой человек, расставшись с ней. В описании звезда оставила романтичное стихотворение, а возможность комментирования данной публикации звезда закрыла.
Алексей Кудряшов и Анастасия Балинская переживают недавно произошедшее расставание по-разному. Экс-участник проекта "Дом-2" сначала стал публиковать совместные снимки с бывшей коллегой по проекту Стешей Нестеровой, а затем и вовсе вспомнил, как ему было хорошо с Анастасией Ивановой до того, как он изменил ей с Балинской, и как он скучает по экс-возлюбленной.
Анастасия Балинская тем временем опубликовала соблазнительный снимок в черном кружевном белье, таким образом, вероятно, демонстрируя, что потерял молодой человек, расставшись с ней. В описании звезда оставила романтичное стихотворение, а возможность комментирования данной публикации звезда закрыла.