Звезду проекта "Дом-2" Ирину Пингвинову уличили в неумении готовить
Звезду и участницу проекта "Дом-2" Ирину Пингвинову уличили в неумении готовить. Захар Саленко перед отъездом на Поляну устроил для брюнетки некий квест - она должна была готовить для своего избранника завтраки целую неделю, но в итоге не смогла сделать даже яичницу.
По правилам, как объяснил исполняющий обязанности телеведущего вместо Юлии Ефременковой Захар Саленко, Ирина Пигвинова должна была на протяжении недели вставать утром раньше своего возлюбленного Дмитрия Чайкова и до его пробуждения готовить вкусные завтраки. Девушка то и дело повторяет, что мечтает о замужестве, семье и детях, но коллеги замечают, что к семейному быту звезда реалити вовсе не приспособлена.
Так, Дмитрий Чайков вставал каждое утро практически в то же время, что и Ирина Пингвинова, а ее попытка приготовить яичницу закончилась тем, что молодой человек даже не притронулся к еде, аргументируя это тем, что они якобы разговаривали и он увлекся. Тем не менее, сама Пингвинова, конечно же, обиделась, ведь она ждала похвалы, а избранник промолчал. А вот зрители и поклонники снова убедились в том, что брюнетка совершенно не умеет готовить.
По правилам, как объяснил исполняющий обязанности телеведущего вместо Юлии Ефременковой Захар Саленко, Ирина Пигвинова должна была на протяжении недели вставать утром раньше своего возлюбленного Дмитрия Чайкова и до его пробуждения готовить вкусные завтраки. Девушка то и дело повторяет, что мечтает о замужестве, семье и детях, но коллеги замечают, что к семейному быту звезда реалити вовсе не приспособлена.
Так, Дмитрий Чайков вставал каждое утро практически в то же время, что и Ирина Пингвинова, а ее попытка приготовить яичницу закончилась тем, что молодой человек даже не притронулся к еде, аргументируя это тем, что они якобы разговаривали и он увлекся. Тем не менее, сама Пингвинова, конечно же, обиделась, ведь она ждала похвалы, а избранник промолчал. А вот зрители и поклонники снова убедились в том, что брюнетка совершенно не умеет готовить.