Звезду проекта "Дом-2" Ирину Пингвинову уличили в неумении готовить





По правилам, как объяснил исполняющий обязанности телеведущего вместо Юлии Ефременковой Захар Саленко, Ирина Пигвинова должна была на протяжении недели вставать утром раньше своего возлюбленного Дмитрия Чайкова и до его пробуждения готовить вкусные завтраки. Девушка то и дело повторяет, что мечтает о замужестве, семье и детях, но коллеги замечают, что к семейному быту звезда реалити вовсе не приспособлена.Так, Дмитрий Чайков вставал каждое утро практически в то же время, что и Ирина Пингвинова, а ее попытка приготовить яичницу закончилась тем, что молодой человек даже не притронулся к еде, аргументируя это тем, что они якобы разговаривали и он увлекся. Тем не менее, сама Пингвинова, конечно же, обиделась, ведь она ждала похвалы, а избранник промолчал. А вот зрители и поклонники снова убедились в том, что брюнетка совершенно не умеет готовить.